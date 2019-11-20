Г. Карелова: Женское сообщество играет важную роль в преодолении современных вызовов

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принимает участие в ежегодном саммите Женского форума на благо экономики и общества.

Российская делегация во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области принимает участие в ежегодном саммите Женского форума на благо экономики и общества, который проходит с 20 по 22 ноября в Париже (Франция).

Вице-спикер СФ отметила, что на повестке дня Форума — актуальные проблемы развития экономики и гражданского общества, их возможные решения, а также роль женского сообщества в условиях современных вызовов.

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«Форум посвящен изучению вопроса о том, каким образом равенство и инклюзивность помогут нам решить некоторые из самых серьезных проблем, с которым сталкивается мир. На его площадке женщины из более 80 стран могут обменяться опытом и лучшими практиками в культурной сфере, медиаиндустрии и других областях, наладить контакты, высказать креативные идеи по продвижению равноправия. В резолюции Второго Евразийского женского форума отмечается важность эффективного развития сотрудничества с международными организациями и объединениями в рамках совместных проектов. Мы уделяем особое внимание этому направлению», — сказала Галина Карелова.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что результаты работы российской делегации будут учтены при подготовке третьего Евразийского женского форума.

В рамках мероприятия состоялась выездная гостиная Евразийского женского форума. «Такой новый формат дискуссий, созданный совместно с Фондом «Инносоциум», проводится на зарубежном форуме впервые», — заявила Галина Карелова.

Основной темой обсуждения стало укрепление международного сотрудничества в рамках проектов Евразийского женского форума, в частности, речь шла об участии женщин в развитии креативных индустрий. Ведущие женские общественные и бизнес организации Европы представили свои технологии и достижения, рассказала вице-спикер СФ.

«Ведение бизнеса в сфере творческих индустрий является мировым трендом. В России вклад креативных индустрий в ВВП составляет уже 6 процентов. Малые и средние компании, руководителями и креативными директорами которых выступают женщины, находятся в числе наиболее успешных в этой области», — отметила она.

В ходе выездной гостиной состоялось подписание соглашения о намерениях между Советом Евразийского женского форума, Фондом содействия социальному развитию «Инносоциум» и Женским форумом на благо экономики и общества. Основной темой документа стало сотрудничество сторон для укрепления международных связей и кооперации на глобальном уровне.

В составе российской делегации на Форуме — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, шерпа Российской Федерации в G20, заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш, заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор Фонда Инносоциум Елена Маринина, советник генерального директора «Российского экспортного центра» Вера Подгузова.

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