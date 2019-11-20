Г. Орденов: Регионам необходимо проработать «дорожную карту» по модернизации и строительству сетей водоснабжения и водоотведения

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили меры по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области провел совещание на тему «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации».

Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Геннадий Орденов

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Геннадий Емельянов и Александр Варфоломеев

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Вячеслав Мархаев

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Совещание на тему: «О мерах по реализации федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов Российской Федерации»

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Сенатор напомнил, что в рамках национального проекта «Экология» по разделу «вода» реализуются федеральные проекты «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов». «Мероприятия этих проектов направлены на повышение качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, сохранение уникальных водных систем, таких как озера Байкал и Телецкое, обеспечение водными ресурсами субъектов Российской Федерации».

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По словам Геннадия Орденова, текущий год был преимущественно подготовительным для реализации федеральных проектов. Были утверждены методики расчета показателей, проводились предварительные оценки, готовилась проектно-сметная документация, утверждались региональные программы.

В проекте «Чистая вода» участвуют 83 субъекта РФ, в рамках проекта «Оздоровление Волги» – 16

Сенатор отметил, что в проекте «Чистая вода» участвуют 83 субъекта РФ, в рамках проекта «Оздоровление Волги» – 16. На данный момент всеми регионами – участниками утверждены региональные программы, но вместе с тем, значительная их часть требует доработки.

«Каждому региону еще необходимо проработать «дорожную карту» по формированию проектно-сметной документации, получению государственной экспертизы, заключению контрактов и освоению федеральных субсидий. Особого внимания требует ситуация, когда деньги и запрос на проведение модернизации и строительства сетей водоснабжения и водоотведения есть, но регион отказывается от денег – переносит их на следующий год», — подчеркнул Геннадий Орденов.

В этой связи сенатор отметил, что уже с начала реализации федеральных проектов были выявлены такие проблемные вопросы, как необходимость приведения проектно-сметной документации на объекты в соответствие с требованиями национального проекта «Экология», нехватка финансирования средств регионов на разработку проектно-сметной документации, сложность поиска проектов-аналогов, необходимость оптимизации процедур реализации национальных проектов.

«Поступают предложения также о создании защитных лесов по берегам Волги и повышении рыбопродуктивности. Дискуссионным вопросом уже несколько лет является строительство Нижегородского низконапорного гидроузла, который позволит обеспечить безопасное транзитное судоходство на р. Волга в маловодные периоды», — сообщил Геннадий Орденов.

Вместе с тем, считает сенатор, многие вопросы вполне можно урегулировать на уровне региональной нормативной правовой базы.

«В этой связи необходимо обеспечение комплексной межведомственной и межрегиональной координации действий органов исполнительной власти всех уровней в процессе реализации федеральных проектов», — заключил Геннадий Орденов.

В работе совещания приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства России Василий Соколов, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Андрей Чибисов, представители федеральных и региональных органов государственной власти, научных и общественных организаций.

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