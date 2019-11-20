И. Каграманян провел «круглый стол» «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

Source: Russia – Council of the Federation

По итогам заседания приняты рекомендации в адрес федеральных и региональных органов исполнительной власти, нацеленные на решение проблемы антибиотикорезистентности.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел заседание «круглого стола» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения».

Сенатор сообщил, что от антимикробной резистентности ежегодно во всем мире умирает более 700 тыс. человек. «По данным международных экспертов, если не принимать скоординированных мер, к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 миллионов человек».

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По словам парламентария, длительный период бесконтрольного применения противомикробных препаратов привел к распространению форм микроорганизмов, которые устойчивы к этим лекарственным средствам. Ситуация осложняется тем, что темпы разработки и выхода на рынок новых антибиотиков в последние десятилетия резко замедлился.

«Вероятность того, что в ближайшем будущем появятся новые антибиотики, которые будут использоваться взамен неэффективных ввиду резистентности препаратов, достаточно мала», — добавил сенатор. В связи с этим Игорь Каграманян подчеркнул необходимость рационального использования существующих антибиотиков.

«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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«Круглый стол» на тему «Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: проблемы и пути решения»

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Сенатор напомнил, что в 2017 г. Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности. «По признанию экспертов Всемирной организации здравоохранения, эта Стратегия — одна из самых современных и отвечающих вызовам времени. В этом году утвержден план ее реализации. Она носит комплексный, межведомственный характер».

Надо также расширять программы повышения квалификации врачей всех специальностей в части проблематики антибиотикорезистентности

По мнению парламентария, необходимо усилить работу с пациентами, для которых должно стать аксиомой, что назначать антибиотики, как и другие рецептурные лекарственные препараты, может только врач. Надо также расширять программы повышения квалификации врачей всех специальностей в части проблематики антибиотикорезистентности, добавил Игорь Каграманян.

«Наша основная задача – привлечь внимание профессионального сообщества, гражданского общества и органов власти к этой проблеме», — подчеркнул сенатор.

В заседании приняли участие помощник Министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина, представители Роспотребнадзора, федеральных органов государственной власти, международных организаций, научного и экспертного сообщества.

По итогам мероприятия приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, органов исполнительной власти субъектов Федерации. Рекомендации нацелены на решение проблемы антибиотикорезистентности.

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