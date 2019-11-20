Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе Ярославской области.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провел заседание Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе области.

Игорь Каграманян провел заседание Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе области

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Игорь Каграманян провел заседание Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе области

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Игорь Каграманян провел заседание Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при губернаторе области

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«На сегодняшнем мероприятии рассматриваются наиболее актуальные вопросы семейной политики, семейного воспитания, поскольку в настоящее время особо остро стоит вопрос о необходимости формирования системы воспитания подрастающего поколения», — отметил сенатор.

В настоящее время особо остро стоит вопрос о необходимости формирования системы воспитания подрастающего поколения

Парламентарий напомнил, что по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 4 июля 2019 г. Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами государственной власти регионов даны поручения по совершенствованию координации деятельности детских и молодежных общественных объединений, развитию психологической службы в системе общего и профессионального образования, повышению эффективности воспитательной работы в общеобразовательных организациях, организации психологического консультирования родителей обучающихся.

Начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова сообщила о реализации решений, которые были приняты на первом заседании Совета при губернаторе региона в апреле этого года. «Проделана большая работа по созданию информресурса «Семейный портал». Эта информационная площадка станет инструментом открытости органов власти».

О реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование» рассказала первый заместитель директор департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. Цель проекта — создание в регионе условий для повышения компетентности родителей учащихся в вопросах образования и воспитания.

В заседании Совета приняли участие представители законодательных и исполнительных органов государственной власти Ярославской области, территориальных подразделений федеральных ведомств, общественных объединений, образовательных организаций.

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