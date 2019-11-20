Минэнерго России напоминает о необходимости своевременной регистрации субъектов ГИС ТЭК в системе

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 ноября. – В связи с вводом в эксплуатацию 23 октября 2019 года первой очереди государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) Министерство энергетики Российской Федерации напоминает компаниям топливно-энергетического комплекса о своевременной регистрации в системе.

Информация с предупреждением компаний о своевременной подготовке к вводу 1 очереди ГИС ТЭК в эксплуатации размещена на портале ГИС ТЭК 21 июля 2019 года.

Минэнерго России также напоминает, что при регистрации субъектов ГИС ТЭК использование электронной подписи является обязательным, кроме того, для защищённой передачи информации компаниям необходимо заблаговременно предусмотреть наличие оборудованных каналов связи.

Справочно: Первая очередь ГИС ТЭК была введена в эксплуатацию 23 октября 2019 года соответствующим Приказом Минэнерго России. Ключевое назначение системы ГИС ТЭК – оперативное обеспечение органов власти и компаний ТЭК достоверной информацией, аналитикой и прогнозами на ее основе, обеспечивающей выработку и реализацию эффективных управленческих решений на различных уровнях. Узнать подробнее о работе ГИС ТЭК можно на портале.

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