Н. Журавлев: Особенности налогового режима для самозанятых будут распространены на ряд регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор – один из авторов внесенного законопроекта о расширении эксперимента.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров внесли проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

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Как пояснил Николай Журавлев, законопроект направлен на расширение территории проводимого эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В настоящее время эксперимент проводится в четырех субъектах РФ — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

«Первые итоги эксперимента продемонстрировали, что налоговый режим для самозанятых обеспечивает решение основной задачи его введения — создание стимулов для выхода людей из тени. Принято решение распространить его со следующего года на регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города-миллионники», — сказал парламентарий.

Итоги эксперимента продемонстрировали, что налоговый режим для самозанятых обеспечивает решение основной задачи его

Сенатор отметил, что особенности данного режима — упрощенный порядок регистрации без необходимости посещения налогового органа, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, комфортные размеры налоговых ставок — оказались востребованы налогоплательщиками. По данным ФНС, по состоянию на 31 октября 2019 года количество зарегистрированных налогоплательщиков НПД составило 260 тысяч человек.

Николай Журавлев подчеркнул, что мониторинг применения налогового режима НПД показывает, что около 50 процентов налогоплательщиков (от зарегистрированных налогоплательщиков НПД) не декларировали свои доходы в 2018 году, следовательно, не платили какие‑либо налоги и иные обязательные платежи, работая полностью в теневом секторе экономики. При этом, суммарный доход, полученный от реализации деятельности налогоплательщиками НПД на сегодняшний день составляет около 30 миллиардов рублей.

«Это лишь первый шаг. За полгода мы получим дополнительную статистику по вновь включённым в эксперимент субъектам РФ. А с июля 2020 года планируем распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Каждому региону будет предоставлено право его введения на своей территории», — заключил Николай Журавлев.

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