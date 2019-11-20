Н. Козлов на Конгрессе ЕНП: Наши приоритеты — это суверенитет Беларуси и честные выборы

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

На Конгрессе Европейской народной партии в Загребе сегодня обсудили ситуацию в Беларуси.

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов вместе с коллегами по коалиции Виталием Рымашевским и Юрием Губаревичем принимает участие в Конгресс Европейской народной партии (EPP), который в эти дни проходит в Загребе.

В программе Конгресса самого представительного объединения европейских партий прошла встреча рабочей группы по Беларуси, на которой обсуждались итоги прошедшей парламентской компании, предстоящей в 2020-м президентской, а также вопросы взаимоотношений Беларуси и России.

Среди участников встречи — международный секретарь ЕРР Патрик Фёллер, Г. Лансбергис (президент партии Союз Отечества — Литовские Христианские Демократы), Р. Юхнявичене (делегат Европарламента, зам. председателя ПА НАТО), профессор Людас Мажилис (делегат Европарламента, член делегации Европарламента за отношения с Беларусью), Майкл Галер (депутат Европарламента, координатор группы по вопросам внешней политике ЕНП), Иван Крулко (сопредседатель Евронест), Мартин Преммерт (CDIC), Габор Берчели (директор RSI) и другие.

Участников особенно интересовали ситуация с Астровецкой АЭС и взаимоотношения с Россией в части интеграционных процессов.

Николай Козлов заметил, что если с ответом на вопрос, кто виноват, все более или менее понятно, то ответ на вопрос, что делать, нам еще нужно найти. В связи с этим лидер ОГП сказал:

— Нам необходимо определить приоритеты. Вопрос №1 внутриполитической повестки Беларуси — это честные свободные выборы по стандартам ОБСЕ.

Вопрос №1 во внешнеполитической беларусской повестке — это защита и укрепление суверенитета страны.

1. Для позитивного решения этих вопросов необходимо создание большой коалиции, которая бы объединила сторонников перемен и европейского выбора в Беларуси и наших друзей из ЕРР. Международное сообщество должно зафиксировать, что в переговорах, коммуникациях с властями Беларуси вопрос №1 — это выборы по стандартам ОБСЕ, а не мораторий на смертную казнь. Этот вопрос, безусловно, важный, но не №1.

Идеальная формула отношений Брюсселя и Минска — это: сначала — изменения в ИК, а потом — кредиты, гранты, инвестиции…

2. Есть потребность в заявлении ЕРР по итогам избирательной кампании в Беларуси. ЕРР должна очень четко и ясно заявить о непризнании легитимности Палаты Представителей и поддержать проект закона о внесении изменений и дополнений в ИК, который был разработан по инициативе ОГП и правоцентристской коалиции.

3. Было бы важным вернуться к обсуждению возможности введения точечных визовых и финансовых санкций к тем, кто непосредственно осуществлял и организовывал фальсификации (в первую очередь ЦИК и председатели избирательных комиссий).

4. Было бы логичным, если бы ПА Евронест на период до новых выборов предоставила 10 представителям оппозиции и гражданского общества статус наблюдателя в этой организации.

5. Провести в начале года (февраль-март) круглый стол (конференцию) в Минске «Отношения ЕС и Беларусь: чего ждать в перспективе?» с приездом спикеров от ЕРР, ЕП, службы внешних сношений в Минск. Это было бы мероприятием по поддержке правоцентристской коалиции в преддверии президентских выборов.

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