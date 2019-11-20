О стипендиях Президента России Федерации серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста, и стипендиях победителям и призёрам международных соревнований «Дружба-84»

Source: Russia Ministry of Sport

На сайте правовой информации опубликованы Указ Президента Российской Федерации от 18.11.2019 № 562 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 г. № 189 «О стипендиях Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста», и Указ от 18.11.2019 № 563 «О стипендиях Президента Российской Федерации победителям и призёрам международных соревнований «Дружба-84».

Согласно Указу № 562 увеличены стипендии серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр, которые вышли на пенсию, соответственно до 39 тыс. рублей и 30 тыс. рублей. Прежде размеры этих стипендий, которые выплачиваются ежемесячно, составляли соответственно 24 тыс. рублей и 18 тыс. рублей. Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

Согласно Указу № 563 установлены стипендии Президента России победителям, серебряным и бронзовым призёрам международных соревнований «Дружба-84», входившим в сборные команды СССР. Стипендии назначаются гражданам Российской Федерации, которым установлена страховая пенсия или пенсия для военнослужащих. Для победителей «Дружбы-84» стипендия составит 52 тыс. рублей, серебряных призёров – 39 тыс. рублей, бронзовых призёров – 30 тыс. рублей. Стипендии будут выплачиваться с 1 января 2020 года.

США вместе с рядом других государств бойкотировали Игры XXII Олимпиады 1980 года в Москве. В ответ на это руководство СССР решило не направлять на Игры ХХIII Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе (США) свою делегацию. В качестве альтернативы летом 1984 года в девяти социалистических странах была проведена серия международных спортивных соревнований «Дружба-84».

Пресс-служба Минспорта России

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