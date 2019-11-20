Рабочая встреча с главой Дагестана Владимиром Васильевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый вечер!

В.Васильев: Извините, я тут взял данные о том, что мы сделали после Вашего отъезда. Посмотрите?

В.Путин: С удовольствием.

В.Васильев: Если что, я прокомментирую.

Владимир Владимирович, сейчас у нас введен новый показатель оценки, я хотел бы по нему, если можно, доложить. Я внимательно слушал сегодня и Ваше выступление по этой позиции. Мы подтверждаем тоже в Республике.

Во-первых, по тем показателям, которые есть.

У нас по основным позициям, Вы видите, изменения идут в лучшую сторону. Это реальная средняя зарплата – конечно, хотелось бы, чтобы она росла быстрее. Она растет: не так, как нам бы хотелось, но темпы растут. Потом, если можно, я отчитаюсь, как что происходит.

У нас те средства, которые нужно было – спасибо за поддержку из федерального бюджета, – мы выделили восемь миллиардов в прошлом году, и все указные (майские), которые Вы определили, должности мы подтянули. В этом году мы уже имеем деньги для этого и мы выполним тот критерий, который нам определен по показателям для всех наших субъектов, и для нас, в частности.

По объемам инвестиций в основной капитал за исключением монополий и федерального бюджета – они не считаются, и правильно, – нам установлен рост, мы его превосходим, и очень существенно.

В.Путин: Я вижу. Реальный такой, 35 процентов.

В.Васильев: Это не чудо, это просто низкий старт. Мы когда начали работу, то получилось так, что пять проектов на 2017 год – все они оказались неработающими. Потом нужно было их остановить, сейчас они у нас в судебном, и в уголовном, и в гражданском порядке становятся эпизодами. Мы не отдаем деньги просто так, отсуживаемся.

И провели работу. Если Вы обратите внимание, по оценке ФАС у нас на 70 процентов сократились нарушения чиновниками антимонопольного законодательства, это сказалось на работе, а в госзакупках для субъектов малого бизнеса мы на 46,7 [процента] увеличили доступность, что в общем-то сказалось на работе малого бизнеса. Далее критерии по малому бизнесу мы увидим.

Продолжение следует.

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