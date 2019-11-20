Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева#Главное20.11.2019 11:15

Секция по космическим крупногабаритам

В рамках XXIII Международной научно-практической конференции «Решетнёвские чтения» компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») организовала секцию «Крупногабаритные трансформируемые конструкции космических аппаратов».

Работа секции проходила в Железногорске с 13 по 15 ноября 2019 года. В этом году её участниками стали представители более 80 предприятий ракетно-космической отрасли, академических организаций и профильных вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Орла и других городов России, что сделало секцию одной из самых представительных на конференции.

Тематика секции «Крупногабаритные трансформируемые конструкции космических аппаратов» напрямую связана с деятельностью компании ИСС как основного производителя спутников в стране, поэтому её работа была начата с посещения производственных подразделений Решетнёвской фирмы.

На заседаниях секции было сделано более 40 докладов, почти две трети из них представили иногородние участники. В них были отражены различные вопросы создания крупногабаритных антенн, солнечных батарей, корпусных узлов и механизмов спутников, а также материалов для них. В ходе заседаний было озвучено, что некоторые космические разработки находят применение и на Земле, например, в освоении Арктики.

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Научно-практическая конференция «Решетнёвские чтения» проводится с 1997 года Сибирским государственным университетом науки и технологий, где преподавал основатель компании «ИСС» доктор технических наук, академик М. Ф. Решетнёв. Основная часть работы конференции проходит в г. Красноярске.

Секция «Крупногабаритные трансформируемые конструкции космических аппаратов» организована компанией «ИСС» в рамках «Решетнёвских чтений» в 2001 году. Представленные на ней инновационные разработки получают реализацию в создании отечественных космических аппаратов.

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