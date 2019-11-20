Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

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Сенатор выступил с отчетом о деятельности Комиссии за 2019 год. По его словам, совершенствование нормативно-правового обеспечения экологической безопасности Беларуси и России в рамках подготовки Концепции сближения законодательств государств-участников Договора о создании Союзного государства по‑прежнему остается одним из ключевых направлений совместной работы. «Особого регулирования требуют отношения в области трансграничного воздействия на окружающую среду, организации приграничных особо охраняемых природных территорий».

Сергей Белоусов считает, что эффективное обеспечение экологической безопасности невозможно без совместных усилий. «Гармонизация экологического законодательства обусловлена не только процессом сближения правовых систем для решения общих задач Союзного государства, но и необходимостью решения наболевших экологических проблем».

Парламентарий отметил социальную направленность программ и мероприятий Союзного государства, среди которых особое внимание уделяется вопросу оказания медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф.

Кроме того, как сообщил Сергей Белоусов, в отчетном периоде под контролем Комиссии постоянно находились вопросы формирования и исполнения бюджета Союзного государства, в том числе, в части устранения государственными заказчиками недостатков в проектах программ и реализации мероприятий в области экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, оказания медицинских реабилитационных услуг различным категориям граждан.

Сенатор также добавил, что деятельность Комиссии традиционно базируется на основных направлениях совместной политики государств-участников Союзного государства в области экологической безопасности, гидрометеорологии, мониторинга и охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.

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