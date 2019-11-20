Ход реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Участники «круглого стола» рассмотрели региональную составляющую проекта.

Комитет Совета Федерации по экономической политике организовал «круглый стол» на тему «О ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Юрий Федоров и Николай Журавлев

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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«Круглый стол» на тему «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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В мероприятии участвовали заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики члены СФ, заместитель Министра экономического развития Вадим Живулин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова, представители Счетной палаты РФ, профильных министерств и ведомств, руководители региональных органов государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества.

Участники «круглого стола» обсудили проблемы реализации региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вопросы семейного бизнеса, развития и поддержки ремесленничества.

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Вадим Живулин рассказал о нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Нацпроект впервые в истории посвящен предпринимательству, до этого были приоритетные проекты, которые в основном охватывали социальные сферы жизни людей».

Нацпроект впервые в истории посвящен предпринимательству, до этого были приоритетные проекты, которые в основном охватывали социальные сферы жизни людей

Он отметил, что во многих странах показателем эффективности развития предпринимательства является количество продуктов, выводимых на экспорт. «По итогам реализации нацпроекта мы должны получить 25 миллионов занятых в секторе МСП, почти 2,5 самозанятых граждан во всех субъектах РФ, десять процентов несырьевого экспорта должен составить экспорт субъектов МСП. До трети необходимо увеличить объем МСП в валовом внутреннем продукте».

Николай Журавлев затронул тему налоговых ставок. «Может быть, имеет смысл подумать над тем, чтобы по мере роста администрирования налогов оптимизировать налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. Мы помним, что были льготы по так называемым зарплатным налогам, отчислениям в страховые фонды, для ряда участников малого бизнеса, но с определенного времени эта льгота была ликвидирована. Необходимо провести анализ, нужно ли было это делать».

Сенатор сообщил, что вопросы налоговой нагрузки на малый бизнес будут комплексно рассматриваться на совместном выездном заседании комитетов СФ по бюджету и по экономической политике, которое пройдет 12 декабря в Московской области.

Юрий Федоров отметил, что при наличии сходных проблем, у каждого региона есть свои особенности в сфере развития малого и среднего бизнеса. «Бизнесменов волнует расширение торговых сетей в регионах, сокращение малого бизнеса в результате введения механизма маркировки отдельных видов товаров, онлайн-кассы, и главное – прекращение с 1 января 2021 года действия специального налогового режима».

Сенатор коснулся вопроса о самозанятых и предложил ускорить сроки распространения специального налогового режима для этой категории «Налог на профессиональный доход» на территорию всей страны.

По словам парламентария, малый и средний бизнес также волнует реформа контрольно-надзорной деятельности». «Мы ждем, что до конца сессии этот закон будет принят».

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области остановился на ключевых индикаторах состояния малого и среднего бизнеса. «Помимо количества малых предприятий, численности занятых, очень важный индикатор – объем инвестиций, привлеченных за год субъектами малого и среднего бизнеса, и косвенный показатель – объем привлеченной ими кредитной массы».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области рассказал о проблемных вопросах в ходе реализации национального проекта в регионе.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области проинформировал об особенностях реализации нацпроекта в регионах, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации. Там должен быть спецрежим государственной поддержки малого и среднего бизнеса в связи с региональными особенностями, в частности, большими затратами на производство. Сенатор сообщил, что Мурманская область с начала 2019 года потеряла 10 процентов предприятий МСП, Коми — приблизительно 9 процентов, Архангельская область – 9 процентов».

Член Комитета СФ по экономической политике, руководитель рабочей группы при Комитете Совета Федерации по экономической политике по вопросам малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации Алексей Коротков КоротковАлексей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калининградской области предложил участникам заседания направлять свои предложения для подготовки рекомендаций «круглого стола», которые будут доведены до Правительства.

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