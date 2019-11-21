Встреча с семьями сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин выразил семьям погибших глубокие, искренние соболезнования, отметив, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. Важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства и оценку того, что делали и сделали ваши близкие, подчеркнул Президент.

Каждый из посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса, отметил В.Путин. Посвятить себя, свою жизнь такому делу – это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны. Глава государства подчеркнул, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию – защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.

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