В. Кресс: Исторические поселения должны стать центрами развития регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Формирование культурной среды в исторических поселениях в рамках реализации национального проекта «Культура».

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области провел заседание «круглого стола» на тему «Формирование культурной среды в исторических поселениях в рамках реализации национального проекта «Культура».

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

1 из 13

Виктор Кресс

2 из 13

Сергей Михайлов и Наталия Косихина

3 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

4 из 13

Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин

5 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

6 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

7 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

8 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

9 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

10 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

11 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

12 из 13

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

13 из 13

Как отметил сенатор, исторические поселения формируют самобытный облик регионов и страны. «Говоря об исторических поселениях, мы имеем в виду, прежде всего, малый исторический город, где отчетливо видны проблемы сохранения культурного наследия, создания рабочих мест. Исторические поселения должны стать центрами развития регионов, притяжения туристов», — считает парламентарий. По его словам, Совет Федерации уделяет этим вопросам постоянное внимание.

Смотрите также

Виктор Кресс напомнил, что реализуется утвержденный Президентом Российской Федерации перечень поручений по итогам встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений, состоявшейся 17 января 2018 г. в Коломне.

«Министерством культуры РФ в рамках национального проекта «Культура» — федерального проекта «Культурная среда» принимаются меры по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений, модернизации кинотеатров и созданию модельных библиотек в исторических поселениях федерального значения», — отметил сенатор.

«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России реализует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», включающий мероприятия по проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды», — добавил парламентарий.

Виктор Кресс проинформировал, что Комитетом СФ совместно с Центром исследований культурной среды МГУ им. М.В. Ломоносова был проведен многоаспектный опрос исторических поселений федерального значения.

Необходимо дальнейшее совершенствование законодательного и нормативного регулирования вопросов сохранения и устойчивого развития исторических поселений, финансового обеспечения этой деятельности

Сенатор обратил внимание, что на федеральном уровне нет единого, координирующего органа, который системно в ежедневном режиме занимался бы вопросами исторических поселений и куда могли бы обращаться их руководители с конкретными вопросами.

Участники «круглого стола» отметили необходимость дальнейшего совершенствования законодательного и нормативного регулирования вопросов сохранения и устойчивого развития исторических поселений, финансового обеспечения этой деятельности. Они подчеркнули важность разработки и принятия на правительственном уровне решения, обеспечивающего на межведомственной, системной, комплексной основе сохранение и развитие исторических поселений федерального значения и малых городов РФ.

В заседании приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, Наталия Косихина и Сергей Михайлов, член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, представители Минкультуры РФ, Минстроя РФ, Минэкономразвития РФ, директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Владимир Аристархов, председатель Правления Ассоциации «Русская провинция» Сергей Рыбаков, член координационного совета общественного движения «Архнадзор», член Общественной палаты РФ Константин Михайлов, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Якутия Антонина Григорьева, директор Центра исследований культурной среды МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Иванов, главы муниципальных образований, эксперты.

По итогам «круглого стола» подготовлены рекомендации в адрес Правительства России, профильных федеральных министерств, органов государственной власти субъектов РФ.

Подводя итоги мероприятия, Виктор Кресс подчеркнул, что в проекте решения будут учтены поднятые в ходе обсуждения вопросы.

MIL OSI