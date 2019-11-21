В Москве местный житель осужден за совершение мошенничества под видом продажи автомобилей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тимирязевский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего ранее судимого жителя столицы Артема Кравченко. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что Кравченко, являясь менеджером по оценке и продаже автомобилей с пробегом автосалона, расположенного на Дмитровском шоссе, неоднократно заключал договоры купли-продажи легковых автомобилей с одним из клиентов автосалона, с которым у него сложились доверительные отношения.

28 августа 2018 года он позвонил этому клиенту и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в связи с низкими показателями продаж автосалон может сделать мужчине предложение по продаже крупной партии автомобилей, не менее 15 штук, по выгодной цене.

Введенный в заблуждение покупатель 7 сентября 2018 года прибыл в автосалон, имея при себе сумку с денежными средствами в размере более 28,7 млн. рублей.

Менеджер Кравченко убедил мужчину передать ему, якобы для осуществления проверки, находящиеся в сумке денежные средства, которые похитил, скрывшись с места преступления, причинив своими действиями потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

С учетом позиции государственного обвинителя Тимирязевской межрайонной прокуратуры г. Москвы суд приговорил Кравченко к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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