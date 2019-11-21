В Псковской области по иску прокурора сироте предоставлено благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новосокольнического района Псковской области по обращению местной жительницы, имеющей статус лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация городского поселения «Новосокольники» не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения «Новосокольники» об обязании обеспечить заявительницу благоустроенным жилым помещением.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой.

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