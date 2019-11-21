В Республики Мордовия по требованию прокуратуры граждане, имеющие медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, лишены водительских удостоверений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Темниковского района Республики Мордовия провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.
Управление транспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других граждан.
В ходе надзорных мероприятий выявлены 7 граждан, имеющие водительские удостоверения и состоящие на учете в медицинском учреждении с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами.
В связи с этим районный прокурор обратился в суд с заявлениями о прекращении действия водительских удостоверений у граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
Суд требования прокуратуры удовлетворил.
В настоящее время действие права на управление транспортными средствами прекращено.
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