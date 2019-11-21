В Республики Мордовия по требованию прокуратуры граждане, имеющие медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, лишены водительских удостоверений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Темниковского района Республики Мордовия провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.

Управление транспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других граждан.

В ходе надзорных мероприятий выявлены 7 граждан, имеющие водительские удостоверения и состоящие на учете в медицинском учреждении с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с заявлениями о прекращении действия водительских удостоверений у граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

В настоящее время действие права на управление транспортными средствами прекращено.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI