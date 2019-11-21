В Совете Федерации рассмотрели проблемы имплементации норм Конвенции ЮНЕСКО 1972 года в российское законодательство

Source: Russia – Council of the Federation

Ю. Федоров провел «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ в целях выполнения положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел «круглый стол» на тему «О совершенствовании законодательства РФ в целях выполнения положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года».

Юрий Федоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов, БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области представители Министерства юстиции РФ, Министерства культуры РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федерального агентства по управлению госимуществом, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, региональных органов государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества.

Юрий Федоров отметил, что главная цель «круглого стола» — обсудить проблемы имплементации норм Конвенции ЮНЕСКО 1972 года в российское законодательство. «Несмотря на то, что Конвенция действует в РФ уже 20 лет, понятийный аппарат Конвенции до сих пор не получил законодательного определения».

В стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года включена задача по увеличению количества объектов всемирного наследия, включенных в список ЮНЕСКО, и вхождение в пятерку стран-лидеров

Сенатор указал, что количество государств-участников Конвенции ЮНЕСКО сравнимо с количеством государств-участников ООН, что очевидно свидетельствует о признанном значении данной конвенции. «Кроме того, в стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года включена задача по увеличению количества объектов всемирного наследия, включенных в список ЮНЕСКО, и вхождение в пятерку стран-лидеров. Поэтому вопрос имплементации требует оперативного решения».

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Парламентарий подчеркнул, что важно дать законодательное определение таким понятиям, как «буферная зона», и закрепить действующие на ее территории ограничения; «крупномасштабные строительные работы»; определить порядок разработки, согласования и утверждения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объектов всемирного наследия; определить правовой статус такого документа как «план управления объектом всемирного наследия», и решить ряд других вопросов.

«Также возникают спорные ситуации, связанные с применением Конвенции при разрешении споров в судах. К сожалению, Верховный Суд РФ не смог принять участие в сегодняшнем заседании и сообщил, что практика применения Конвенции им не анализировалась».

Сенатор рассказал, что уже сделано в этом направлении на сегодня. Весной 2019 года принят ГОСТ «Оценка воздействия на выдающуюся универсальную ценность объектов всемирного наследия. Состав и содержание отчета. Общие требования», которым определен порядок разработки и требования к документации. «Однако, по информации Правительства Ярославской области, документ вызывает ряд проблем при применении на практике»», — сказал Юрий Федоров.

Министерством культуры подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ и в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, сказал сенатор.

Парламентарий напомнил, что в мае этого года в Совете Федерации состоялось рабочее совещание по вопросу применения Конвенции. В основу совещания легло обращение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, обеспокоенного текстом законопроекта, предложенного Минкультом.

По итогам совещания протокол с предложениями был направлен участникам совещания. Кроме того, в период между совещаниями председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга находился в постоянном диалоге с профессиональным сообществом и Министерством культуры по поводу редакции законопроекта.

Участники «круглого стола» обсудили проблемы законодательного установления порядка выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции, проекты федеральных законов, разработанных Министерством культуры РФ, риски и региональные проблемы реализации Конвенции.

В дискуссии приняли участие директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Роман Рыбало, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»Дмитрий Панов, директор Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев, директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва Владимир Аристархов.

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