В Тамбовской области по постановлению прокуратуры работодатель привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова Тамбовской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих.

В ходе проверки выявлены нарушения, допущенные обществом с ограниченной ответственностью «Авангард».

Установлено, что в феврале текущего года на должность руководителя юридического отдела общества принят гражданин, работавший судебным приставом-исполнителем в районном отделе судебных приставов г. Тамбова УФССП России по Тамбовской области, откуда он уволился в конце октября 2018 года.

Занимаемая им должность в службе судебных приставов включена в перечень должностей с коррупционными рисками.

В этой связи, исходя из требований Федерального закона «О противодействии коррупции», работодатель обязан в течение 10-дней с момента заключения с таким работником трудового договора уведомить об этом его бывшего работодателя – УФССП России по Тамбовской области, но не сделал этого.

Для устранения причин и условий выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла в адрес генерального директора общества представление. Одновременно в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к труду бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены, генеральный директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

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