В Тульской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Щекино Тульской области провела проверкц исполнения требований миграционного законодательства.

Установлено, что местная жительница в своей квартире с 25 июня по 8 октября 2019 года зарегистрировала 18 иностранных граждан. При этом предоставлять жилье для пребывания иностранцам женщина не намеревалась, то есть иностранные граждане на регистрационном учете по месту пребывания в ее квартире состояли фиктивно.

По постановлению прокурора органом дознания возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

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