В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), п.п. «а, б» ч.2 ст.165 Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере).

Судом установлено, что коммерческая организация (ООО «Теплосервис») осуществляла строительство жилого комплекса «Северянка», состоящего из шести блокированных блоков (жилых домов) на 7 км Покровского тракта. Для строительства привлекались денежные средства граждан путем заключения договоров инвестиционной деятельности и договоров долевого участия в строительстве жилых домов.

Функции реализации квартир в данном комплексе были возложены по устной договоренности с директором застройщика на подсудимого. Им изготавливались договоры, в соответствии с которыми граждане передавали денежные средства для осуществления строительства жилого дома, а организация-застройщик обязалась передать им в собственность жилые помещения.

При этом оба мужчины заведомо знали, что квартиры гражданам не будут переданы, поскольку уже были реализованы другим лицам, и заключали договоры, не имея возможностей и намерений исполнять принятые на себя обязательства.

Помимо этого при заключении договоров инвестиционной деятельности с гражданами был скрыт факт отсутствия соответствующей разрешительной документации на один из земельных участков, на котором также в отсутствие разрешения велось строительство блока «Д», который впоследствии был снесен как самовольная постройка.

Противоправными действиями подсудимого 34 пострадавшим гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 39 млн. рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении руководителя застройщика выделено на стадии предварительного расследования в отдельное производство, в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

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