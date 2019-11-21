«Газпром» и Приморский край расширяют сотрудничество

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 ноября 2019, 18:00

Ведется газификация территорий опережающего развития.

Всероссийский детский центр «Океан» будет газифицирован в 2021 году.

Подписана Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий региона в интересах «Газпрома».

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Отмечено, что магистральный газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», первый пусковой комплекс которого введен в эксплуатацию в 2011 году, создал надежную основу для начала газификации Приморского края. К 2019 году компания построила в регионе девять газопроводов и обеспечила подачу газа на энергетические объекты г. Владивостока и несколько крупных промышленных предприятий.

Доступ к сетевому газу дал новый стимул экономическому развитию Приморского края. В настоящее время здесь реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Для удовлетворения их потребности в газе «Газпром» ведет расширение газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», продолжает проектирование и строительство новых объектов газификации. Особое внимание уделяется газоснабжению территорий опережающего развития (ТОР), а также близлежащих населенных пунктов.

В частности, в рамках организации подачи газа для ТОР «Михайловский» компания в текущем году завершила строительство газопровода-отвода, газораспределительной станции (ГРС) г. Уссурийска и двух межпоселковых газопроводов. Заканчивается сооружение газопровода-отвода и ГРС г. Спасск-Дальний, а также межпоселкового газопровода. Таким образом, будет обеспечена возможность газификации, в том числе, новых агропромышленных комплексов. Для резидентов ТОР «Надеждинская» ведутся строительно-монтажные работы на газопроводе-отводе, ГРС г. Артема и двух межпоселковых газопроводах.

В ходе встречи Алексей Миллер и Олег Кожемяко подписали план-график выполнения работ по строительству газопровода-отвода, ГРС-2 г. Владивостока и мероприятий по газификации Всероссийского детского центра «Океан». Это одно из крупнейших в стране учреждений для оздоровительного отдыха, рассчитанное на ежегодный прием свыше 13 тыс. детей и подростков. Подача газа — экологически чистого топлива — на котельную центра планируется в IV квартале 2021 года.

Стороны также подписали Дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции предприятий Приморского края в интересах компании. Документ рассчитан до 2022 года и предусматривает подготовку предложений со стороны научных и промышленных предприятий региона по производству товаров и услуг, необходимых для «Газпрома». Оборудование и материалы после прохождения процедуры отбора и оценки соответствия требованиям системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ будут включены в реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах «Газпрома». Это позволит продукции компаний-производителей участвовать в конкурентных закупках, в том числе в рамках реализации «Газпромом» проектов на континентальном шельфе и производства сжиженного природного газа.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Приморского края действуют Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации.

В июле 2019 года во Владивостоке (на о. Русском) состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО «Газпром 335» — специализированного инжинирингового подразделения для реализации проектов Группы «Газпром» по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке России. Региональным партнером «Газпрома» выступает Дальневосточный федеральный университет.

Филиал отвечает, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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