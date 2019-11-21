Д. Шатохин: Национальные проекты успешно реализуются в отдалённых муниципалитетах Республики Коми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Усть-Куломский район Республики.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в рамках работы в регионе посетил Усть-Куломский район Республики Коми.

Парламентарий побывал в средней общеобразовательной школе, осмотрел новый корпус, предназначенный для обучения начального звена. Введение его в эксплуатацию позволило полностью ликвидировать в Усть-Куломе двухсменное обучение.

Дмитрий Шатохин принял участие в работе Усть-Куломской конференции представителей коми народа

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Дмитрий Шатохин

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Дмитрий Шатохин в Усть-Куломском районе посетил Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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Дмитрий Шатохин в Усть-Куломском районе посетил Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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Дмитрий Шатохин в Усть-Куломском районе посетил Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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Сенатор отметил, что новый корпус оснащен современным оборудованием: интерактивно-программными комплексами, планшетами для учителей и учеников, цифровой лабораторией. Здесь функционирует Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где ребята занимаются по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

Ребята из глубинки получили доступ к современной технике благодаря участию региона в федеральном проекте «Современная школа», который является частью нацпроекта «Образование»

«Приятно видеть, что теперь ребята из глубинки получили доступ к современной технике. Во многом это произошло благодаря участию региона в федеральном проекте «Современная школа», который является частью нацпроекта «Образование». Благодаря слаженным действиям региональной и муниципальной власти национальные проекты успешно реализуются в отдалённых небольших муниципалитетах», – отметил Дмитрий Шатохин.

Сенатор высоко оценил ход ремонтных работ в детской библиотеке. Учреждение переоборудуют в рамках реализации нацпроекта «Культура». «Уверен, что обновленная библиотека станет излюбленным местом для читателей. К тому же функциональное пространство предусматривает посещение целыми семьями. Учитывая разнообразность информационных ресурсов и технических возможностей, здесь каждый сможет обогатить свой культурный и интеллектуальный потенциал», — подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Шатохин также принял участие в работе Усть-Куломской конференции представителей коми народа и провел личный прием граждан.

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