Source: Russia – Council of the Federation

Накануне Дней Республики Удмуртия в Совете Федерации сенатор рассказала о ключевых изменениях жизни региона в последние годы.

По мнению первого заместителя председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представителя от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики Любови Глебовой, власти региона уделяют значительное внимание активизации предпринимательства среди населения и поддержке общественных инициатив.

Удмуртская Республика – субъект РФ с исторически сложившейся промышленной специализацией

«Удмуртская Республика – субъект РФ с исторически сложившейся промышленной специализацией, история которой началась со времен закладки в начале XVII века заводов на реках Иж и Вятка. Современная промышленность Республики представлена уникальным комплексом производств, выпускающих широкий ассортимент продукции: от товаров потребительского спроса до стрелкового оружия и космической техники», — сказала Любовь Глебова.

По ее словам, приоритетным направлением для Удмуртии является сельское хозяйство, которое обеспечивает потребности в основных видах продовольствия: уровень самообеспеченности по молоку составляет – 157,0 проц, мясу – 113,5 проц, яйцам – 213,1 проц, картофелю – 116,3 проц.

«В бюджет Российской Федерации от промышленных предприятий поступает восемьдесят целых девять десятых процентов налоговых платежей Республики, в том числе от предприятий обрабатывающих производств – четырнадцать целых и три десятых процента, от добычи полезных ископаемых – шестьдесят пять процентов», — сообщила сенатор.

Она отметила, что основой промышленности Удмуртии остается оборонно-промышленный комплекс, развитие которого обеспечивают двенадцать промышленных предприятий. Это — АО «Концерн «Калашников», АО «Воткинский завод», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский механический завод». Республика является лидером в общероссийском производстве по стрелковому оружию, сверхпроводникам, напольному электротранспорту, занимает большую нишу в производстве специальных сталей и сплавов, малых беспилотных летательных аппаратов, лифтового оборудования.

«Два года назад в Республике были заявлены амбициозные проекты, направленные на инвестиционный прорыв региона и повышение его инвестиционной привлекательности», — сказала Любовь Глебова. Она считает, что экономическая и общественная жизнь в регионе в последние годы заметно оживилась.

«Успешно реализуется программа «Инициативное бюджетирование», которая направлена на вовлечение граждан в управление своими территориями и обеспечивается финансовой поддержкой со стороны регионального бюджета. Это один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий», – отмечает Любовь Глебова.

Сенатор также сообщила, что в Удмуртии активно развивается государственно-частное партнерство. «По итогам 2018 года Республика находится на девятнадцатом месте в рейтинге регионов России по уровню развития этого сотрудничества».

«Особое внимание уделяется гражданской инициативе и активности. Люди стремятся сделать полезное для своей малой родины. Поддержку со стороны государства находит немало конструктивных идей и предложений, призванных развивать в Удмуртии социальное пространство», – подчеркнула Любовь Глебова.

Она отметила динамично развивающийся некоммерческий сектор: при поддержке федеральных гуманитарных программ и фондов проводятся региональные грантовые конкурсы, выездные образовательные мероприятия для некоммерческих организации по сопровождению их проектов.

По словам Любови Глебовой, в последние два года в регионе стали заметны изменения в сфере налаживания международного партнерства. Руководство Удмуртии активно продвигает высокотехнологичную качественную продукцию не только в России, но и за рубежом.

Сенатор обратила внимание на такой международный проект, как «Большой этнографический диктант». «Идея просветительской акции родилась именно в Удмуртии – регион населяют более семидесяти народностей. Инициативу поддержало Министерство национальной политики Удмуртской республики.

«Подобные проекты способствуют укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации. Власть и общество Удмуртской республики объединились в мультикультурном проекте и тем самым регион ярко заявил о себе, сделав большой вклад в международное гуманитарное сотрудничество», – считает Любовь Глебова.

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