Миссия МВФ заявила о важности сохранения в России прочной макроэкономической основы (21.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Миссия МВФ заявила о важности сохранения в России прочной макроэкономической основы

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) отмечает в заявлении по итогам визита в Москву важность сохранения в России прочной макроэкономической основы, создающей благоприятные условия для экономической активности за счет снижения неопределенности, удержания инфляции под контролем и обеспечения доверия к рублю.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе эксперты МВФ ожидают экономический рост на уровне не более 2% вследствие наличия структурных проблем и неблагоприятной внешней среды. Прогнозируется, что инфляция останется пониженной в первом полугодии 2020 года, а затем постепенно вернется к целевому уровню около 4% по мере усиления внутреннего спроса и прекращения действия временных дезинфляционных факторов. В связи с этим МВФ считает, что проведенное с июня 2019 года Банком России снижение ключевой ставки стало адекватным ответом на ослабление инфляционного давления.

Эксперты МВФ также подчеркнули успешность реализуемой Банком России политики по оздоровлению банковского сектора, отметив его стабильность, ликвидность и высокую достаточность капитала. Одновременно МВФ обращает внимание, что в части макропруденциального регулирования Банк России должен обладать необходимым набором инструментов для ограничения рисков финансовой стабильности. В частности, эксперты полагают возможным предоставление Банку России законодательных полномочий накладывать жесткие ограничения на выдачу ссуд в зависимости от отношения величины кредита к стоимости залога и долговой нагрузки физических лиц.

Миссия МВФ 13–20 ноября 2019 года провела в Москве и Калуге встречи с представителями Банка России и ряда российских ведомств в рамках консультаций в соответствии со статьей IV устава фонда.

С полным текстом итогового заявления можно ознакомиться на сайте МВФ.

21 ноября 2019 года

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