Открытие движения по Московским центральным диаметрам

Source: President of Russia – Kremlin

Первый железнодорожный диаметр, Белорусско-Савёловский (МЦД-1), протяжённостью 52 километра соединил Одинцово и Лобню. Второй, Курско-Рижский (МЦД-2), протянулся на 80 километров от Нахабино до Подольска.

Президент стал одним из первых пассажиров МЦД, проехав от станции «Белорусская» до станции «Фили» на поезде отечественного производства «Иволга». В пути его сопровождали, в частности, глава РЖД Олег Белозёров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, Министр транспорта Евгений Дитрих.

В отличие от обычных электричек новые железнодорожные магистрали проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. На открытых сегодня первых двух маршрутах Московского центрального диаметра расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Всего намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 (от Пушкина до Домодедова).

Московские центральные диаметры – совместный проект Минтранса России, Правительства Москвы, Правительства Московской области и ОАО «РЖД», призванный улучшить транспортное обслуживание жителей Москвы и Московской области, разгрузить транспортную инфраструктуру.

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