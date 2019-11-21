Source: Russia – Council of the Federation
Делегация Совета Федерации приняла участие в 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ, заместителем Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Юрием Воробьевым ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области приняла участие в пленарном заседании 57-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
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Мероприятие провел Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Основные вопросы повестки дня — утверждение бюджета Союзного государства на 2020 год, а также отчет об исполнении бюджета за 2018 год.
Юрий Воробьев выразил уверенность, что парламентарии России и Беларуси продолжат укреплять сотрудничество и интеграцию двух стран.
Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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Юрий Воробьев
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Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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Сергей Калашников и Елена Афанасьева
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Сергей Калашников
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Владимир Джабаров
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Владимир Круглый
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Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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Владимир Литюшкин
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Сергей Митин
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Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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Пленарное заседание пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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«Делегация Совета Федерации уделяет постоянное внимание межпарламентскому взаимодействию», — подчеркнул вице-спикер СФ. По его словам, одним из направлений является финансовое обеспечение научно-технологических программ, нацеленных на создание новых технологий и инновационных продуктов, внедрение проектов.
В ходе заседания рассмотрено Заявление Парламентского Собрания в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, утвержден план-график работы Собрания на следующий год.
В составе делегации верхней палаты – первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Литюшкин, ЛитюшкинВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый. КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области