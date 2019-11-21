Переговоры с Президентом Швейцарии Ули Маурером

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги!

Сердечно приветствую вас в Москве. Я помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, очень рад вас видеть в Москве.

Между нашими странами давние, очень глубокие отношения: в этом году, по-моему, или в прошлом году мы отмечаем 205 лет дипотношений. Растёт товарооборот, в прошлом году он значительно вырос, по-моему, где-то в районе 20 процентов, и это хороший показатель. Мы поддерживаем отношения по линии правительств, по линии парламентов.

Мы рады Вас видеть. Добро пожаловать!

У.Маурер (как переведено): Уважаемый господин Президент! Уважаемые дамы и господа!

Большое спасибо за приглашение, мы очень рады сегодня быть в Москве и рассматриваем это как возможность продолжать развивать наши хорошие отношения.

Я уже упоминал сегодня, что Швейцария многим обязана России ещё со времён Венского конгресса – в 1815 году благодаря России, собственно говоря, Швейцария сохранилась как независимое государство. И я всегда помню об этом, и всегда, когда мы бываем в России, мы считаем себя обязанными помнить об этом, мы всегда чувствуем свою признательность.

Что касается наших дружеских отношений, то по-прежнему существует большой потенциал для их углубления и расширения, для этого есть все возможности в экономической области или в любой другой.

В.Путин: Спасибо.

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