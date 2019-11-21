Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное21.11.2019 14:47

Роскосмос и Приморский край заключили соглашение о сотрудничестве

Вчера, 20 ноября 2019 года, между Госкорпорацией «Роскосмос» и Администрацией Приморского края было заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Губернатор Приморского края — Глава Администрации Приморского края Олег Кожемяко.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон как в целях социально-экономического развития Приморского края, так и в вопросах развития космической деятельности. Одними из основных направлений взаимодействия Корпорации и Администрации Приморского края являются использование результатов космической деятельности и развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности.

Кроме того, стороны в рамках соглашения будут сотрудничать по вопросам популяризации космической деятельности, повышения престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики.

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