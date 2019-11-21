Сенаторы обсудили изменение в закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля

Source: Russia – Council of the Federation

Вопрос рассматривался на заседании Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, прошедшем под председательством В. Тимченко.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание Комитета. В ходе мероприятия, в частности, обсуждался законопроект «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Первый заместитель председателя Комитета СФ Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края сообщила, что документ, внесенный Самарской Губернской Думой, предлагает включить предпринимательскую деятельность по выращиванию овощей, в том числе в теплицах, в перечень видов деятельности, о начале которой юридические лица и индивидуальные предприниматели должны уведомлять контролирующие органы.

Документ, внесенный Самарской Губернской Думой, предлагает включить предпринимательскую деятельность по выращиванию овощей в перечень видов деятельности, о начале которой юридические лица и индивидуальные предприниматели должны уведомлять контролирующие органы

«Законопроект подготовлен на основе правоприменительной практики. Так, при проведении контрольно-надзорными органами Самарской области проверок в таких хозяйствах был выявлен ряд нарушений санитарно-экологического законодательства», — сказала сенатор.

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Светлана Горячева отметила, что предлагаемый документом уведомительный порядок более предпочтителен для предпринимателей, чем разрешительный. В таком случае нет необходимости представлять разрешительные документы, а начать деятельность можно сразу после уведомления, уточнила парламентарий.

«В качестве замечания, считаю необходимым распространить предлагаемые изменения также на выращивание грибов и зеленных культур — укропа, петрушки и других растений, которые выращиваются в закрытом грунте», — добавила сенатор.

Она отметила, что Комитет СФ по экономической политике и Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию также поддерживают этот законопроект.

После обсуждения члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности поддержали концепцию документа.

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