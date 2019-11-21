Состоялась встреча Председателя СФ, Председателя Совета МПА СНГ В. Матвиенко и Председателя Милли Меджлиса Азербайджана О. Асадова

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня и межпарламентского взаимодействия.

На площадке Межпарламентской Ассамблеи МПА СНГ Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым.

Встреча В. Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана О. Асадовым

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня и межпарламентского взаимодействия.

Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются

Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются, в том числе и по парламентской линии, подчеркнула Валентина Матвиенко.

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана О. Асадовым

Октай Асадов отметил важность укрепления межрегиональных и межпарламентских связей.

В беседе приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл , первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

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