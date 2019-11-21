Стимулирование роста отдельных отраслей экономики на примере Удмуртии рассмотрел Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках проходящих в СФ Дней региона.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел актуальные вопросы бюджетной и налоговой политики в части стимулирования роста отдельных отраслей экономики на примере Удмуртии. Мероприятие состоялось в рамках проходящих в СФ Дней региона.

Провела заседание и. о. председателя Комитета СФ Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Николай Журавлев

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Дмитрий Шатохин и Дина Оюн

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Елена Перминова

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Расширенное заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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В обсуждении приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области , представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Удмуртской Республики.

Заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Анатолий Строков проинформировал о структуре регионального бюджета и управлении государственным долгом. По его словам, значительный рост доходов бюджета обусловлен увеличением кадастровой стоимости объектов недвижимости. В результате Республике удалось закрыть 50 процентов потерь, которые произошли из‑за исключения из налогооблагаемой базы движимого имущества.

Удмуртской Республике удалось закрыть 50 процентов потерь, которые произошли из‑за исключения из налогооблагаемой базы движимого имущества

Министр информатизации и связи УР Тимур Меджитов затронул вопрос о налоговых льготах для хозяйствующих субъектов, осуществляющих перепродажу, внедрение, адаптацию или обслуживание программного обеспечения. «Это важный вопрос для Удмуртской Республики, у нас сильно развита эта отрасль, выручка по отрасли составляет около 15 миллиардов, при этом значительный объем экспорта за пределы РФ».

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По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения для включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Удмуртской Республики». В частности, Правительству РФ предложено рассмотреть возможность внести изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче прав а программы для электронных вычислительных машин, разработанных российскими организациями, на основании договора купли-продажи, а также услуг по внедрению, адаптации или технической поддержке программ для ЭВМ, осуществляемых российской организацией-лицензиаром или российской организацией-дистрибьютером.

Правительству рекомендовано рассмотреть возможность применения пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, которые реализуют программы для ЭВМ, разработанные российскими организациями.

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