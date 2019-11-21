С. Рябухин принял участие в заседании Законодательного Собрания Ульяновской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сегодня Ульяновская область и федеральный центр находятся в едином процессе бюджетного строительства, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе поездки в регион принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва.

Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин принял участие в 20-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва

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Сергей Рябухин

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Сергей Рябухин

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Рассматривался во втором чтении законопроект «О бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов». Как отметил сенатор, при формировании бюджета были учтены приоритеты государственной политики, в частности, «майский» Указ Президента Российской Федерации, национальные проекты, на реализацию которых заложено более 9,2 млрд руб, а также наказы избирателей.

«Мы ожидаем, что Государственная Дума примет в третьем чтении бюджет Российской Федерации на 2020 год, и рассчитываем, что он будет ориентирован на социально-экономическое развитие, прежде всего — на реализацию национальных проектов», — сказал Сергей Рябухин в своем выступлении.

Сегодня Ульяновская область и федеральный центр находятся в едином процессе бюджетного строительства

«От того, насколько качественно будет проведена работа, зависят объемы и сроки поступления софинансирования на региональный уровень. Сегодня Ульяновская область и федеральный центр находятся в едином процессе бюджетного строительства», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил положительную динамику прироста собственных доходов региональной казны и большой объем средств, заложенный на нацпроекты. «Теперь наша общая задача – добиться достижения их целевых эффектов».

Большинством голосов депутаты Законодательного Собрания приняли бюджет Ульяновской области на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. В следующем году расходы составят 61,3 млрд рублей, что на 9,5 млрд рублей больше показателя 2019 г. При этом более 97,4 проц. расходов областного бюджета сформированы в рамках 21 государственной программ по трём направлениям: «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и модернизация экономики» и «Эффективный регион».

В ходе заседания Сергей Рябухин вручил заслуженным парламентариям благодарности Председателя Совета Федерации за активное участие в законодательной деятельности.

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