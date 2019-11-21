Установлен факт осуществления ООО «БОРСА ТРЕЙД» брокерской деятельности без лицензии Банка России (21.11.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России установил факт осуществления ООО «БОРСА ТРЕЙД» (ОГРН 1161832078605, далее — Общество) брокерской деятельности без соответствующей лицензии Банка России.

Общество посредством сайта в сети Интернет привлекало физических лиц c целью осуществления интернет-трейдинга, предусматривающего совершение сделок на биржевых площадках, в частности на ПАО Московская Биржа, через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сделки совершались на бирже от имени Общества, однако фактически привлеченные клиенты-трейдеры действовали за счет собственных средств, в собственных интересах и на свой риск. Общество не несло потери при отрицательном результате по сделкам, при положительном результате получало прибыль в виде комиссии. Таким образом, действия, совершаемые Обществом и его клиентами-трейдерами, по сути были идентичны действиям, совершаемым брокерами и их клиентами в рамках договоров на брокерское обслуживание.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон № 39-ФЗ) брокерская деятельность осуществляется на основании специального разрешения — лицензии, выдаваемой Банком России. Согласно части 6 статьи 51 Закона № 39-ФЗ, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая без лицензии, является незаконной.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.07.2019 по делу № А-71-9861/2019 (далее — Решение) по заявлению Центрального банка Российской Федерации Общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2019 Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «БОРСА ТРЕЙД» — без удовлетворения.

Во исполнение требований части 6 статьи 51 Закона № 39-ФЗ в адрес ООО «БОРСА ТРЕЙД» направлено извещение о необходимости получения лицензии Банка России на осуществление брокерской деятельности.

21 ноября 2019 года

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