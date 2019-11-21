Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#ПО Полет21.11.2019 17:04

Юрий Борисов посетил с рабочим визитом ПО «Полет»

Сегодня, 21 ноября 2019 года, заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов совершил рабочий визит в филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в г. Омске ПО «Полет» (предприятия Госкорпорации «Роскосмос»).

Совместно с губернатором Омской области Александром Бурковым, членом коллегии ВПК РФ Александром Ивановым, начальником управления Департамента Минобороны РФ Сергеем Буевым, вице-премьер Юрий Борисов проверил работу по реконструкции и технической модернизации омской производственной площадки для серийного изготовления ракет-носителей лёгкого и тяжёлого классов «Ангара».

На осмотре производственной структуры ПО «Полёт» делегацию сопровождали заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надёжности Александр Лопатин, генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, руководитель филиала Центра Хруничева в г. Омске — директор ПО «Полёт» Виктор Шулико.

В ходе визита делегация осмотрела новые производственно-технологические участки. В цехе окончательной сборки ракет-носителей «Ангара» вице-премьер проверил готовность к эксплуатации контрольно-испытательных станций для проведения электрических испытаний ракет-носителей лёгкого и тяжёлого классов «Ангара», а также участки пневмоиспытаний ракетных блоков.

На линии производства баков ракет-носителей была показана работа сварочного и сборочного участков, станочное оборудование для механической обработки изделий и изготовления вафельных панелей. Также делегация посетила реконструируемую территорию предприятия и рассмотрела внесение предложений по развёртыванию механического производства по замкнутому циклу.

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко доложил вице-премьеру Юрию Борисову и членам делегации о техническом состоянии основных участков производства, проводимых организационных и технических мероприятиях, которые должны обеспечить серийный выпуск ракет-носителей «Ангара» на ПО «Полёт» к 2023 году.

По результатам осмотра предприятия Юрий Борисов провел итоговое совещание по проблемным вопросам, связанным с организацией изготовления РН «Ангара», а также определил перечень задач для выполнения гособоронзаказа и запуска полного технологического цикла производства ракет-носителей на базе ПО «Полет».

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