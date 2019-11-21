Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области выступил на заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

По словам сенатора, активная и талантливая молодежь – это важный элемент политической системы страны. «Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь является устойчивым трендом. За неравнодушной молодежью – будущее нашей страны».

Активная и талантливая молодежь – это важный элемент политической системы страны

Парламентарий отметил важность работы молодежных парламентов. «Именно такие консультативно-совещательные структуры напрямую связаны с реализацией конституционных прав молодежи. Помимо того, что подобные объединения молодежи способствуют формированию правовой и политической культуры подрастающего поколения, они обеспечивают участие молодежи в законодательном процессе».

При Совете Федерации создан постоянно действующий консультативный орган – Палата молодых законодателей

Юрий Архаров напомнил, что при Совете Федерации создан постоянно действующий консультативный орган – Палата молодых законодателей. «На сегодняшний день это уникальная экспертная и законодательная структура, представляющая все регионы России, виды муниципальных образований, в состав которой входят высококвалифицированные специалисты в различных отраслях экономики. Это врачи, педагоги, представители малого и среднего бизнеса, работники промышленных предприятий, специалисты в сфере IT технологий, руководители муниципальных органов власти».

Сенатор рассказал, что основным направлением деятельности Палаты является совершенствование законодательства. «Члены Палаты являются действующими депутатами, следовательно, получили поддержку избирателей в конкретном регионе или муниципалитете. Это не просто молодые лидеры, это люди, хорошо знающие проблематику».

«В Палате работают представители из разных регионов России. Это дает возможность обмениваться самыми успешными региональными и муниципальными практиками. Многие депутаты сотрудничают с членами Совета Федерации. Более чем в половине субъектов РФ созданы региональные советы молодых депутатов, в работе которых члены Палаты принимают непосредственное участие», — отметил парламентарий.

Кроме того, добавил Юрий Архаров, Палата молодых законодателей стала уникальной системой подготовки кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти. «Надеюсь, что опыт кадровой школы будет продолжен в будущем», — заключил он.

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