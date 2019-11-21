Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии Дней Удмуртской Республики в Совете Федерации, сенатор рассказал о регионе.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики рассказал о регионе, который он представляет в верхней палате российского парламента.

По мнению сенатора, Удмуртия – регион, который разрушает стереотипы.

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«Удмуртская Республика – это, в первую очередь, оружейный край нашей страны. Не только Ижевск – оружейная столица России, но и другие города славятся выпускаемой оборонной продукцией. Удмуртия – это восемьдесят процентов российского рынка гражданского стрелкового оружия и девяносто процентов российского рынка боевого стрелкового оружия. Наши оборонно-промышленные предприятия не только наращивают мощности в части вооружения армии, но и активно осваивают выпуск гражданской продукции», — сказал Юрий Федоров.

Удмуртская Республика – это, в первую очередь, оружейный край нашей страны

«Вместе с тем, отметил сенатор, — Удмуртия – не только «оружейная кузница», ее роль и значение гораздо многообразнее».

По словам Юрия Федорова, это еще и 40 проц. кальциевой продукции, 20 проц. продукции из циркония для атомной индустрии, это первое место среди российских регионов по производству твердых сыров, 50 проц. сталей и сплавов и 30 проц. в производстве оборудования для молочной промышленности. Компетенции Республики — это нефтедобыча и энергетика, машиностроение и электроника, деревообработка, производство стали и сплавов, автомобильная промышленность.

Юрий Федоров считает, что в регионе многое делается и для поддержки малого и среднего бизнеса. «В Удмуртии две территории опережающего социально-экономического развития — Глазов и Сарапул. Это территории, где максимально снижены налоги: снижены ставки по страховым платежам, нет земельного налога и налога на имущество, налог на прибыль составляет всего пять процентов», — отметил сенатор.

Он считает, что эти меры поддержки дают свой результат, причем, не только на территории нашей страны, но и в экспортном потенциале.

«Если в 2017 году объем несырьевого экспорта в Удмуртии составил сто девяноста четыре миллиона долларов, то в 2018 году мы экспортировали продукции на триста семьдесят семь миллионов долларов. Прогноз на 2019 год – пятьсот тридцать миллионов долларов. Четыреста десять экспортеров Удмуртии поставляют товары в восемьдесят семь стран мира», — сказал сенатор.

Он считает, что важнейшим драйвером развития для региона в ближайшие годы станет реализация национальных проектов. Так, Удмуртия активно участвует во всех двенадцати национальных проектах и в пятидесяти двух федеральных проектах.

«В 2019 году из федерального бюджета на реализацию национальных проектов Республика получила более шести и четырех десятых миллиарда рублей и еще пять и восемь десятых миллиарда рублей – из фондов ОМС, Пенсионного. Все нацпроекты и входящие в них федеральные, четко разделены по ключевым показателям эффективности. Все бюджеты максимально прозрачны и все они ориентированы на ожидаемый результат», — полагает сенатор.

Юрий Федоров также отметил, что в последние годы Республика – еще и территория развития спорта – от любительского до профессионального. «Большой личный вклад в развитие спортивного движения в Удмуртии вносит глава региона Александр Бречалов. В регионе выстроена система поддержки наиболее популярных массовых видов спорта – лыжных гонок, биатлона, хоккея, фигурного катания, легкоатлетических дисциплин. В Удмуртии востребованы соревнования по этим видам спорта для самых разных возрастов спортсменов», — отметил сенатор. «Как результат — появление выдающихся современных спортсменов – Олимпийской чемпионки фигуристки Алины Загитовой, призеров олимпиад лыжника Максима Вылегжанина, биатлониста Ивана Черезова и многих других».

«Символично, что Дни Удмуртской Республики в Совете Федерации практически совпадают с важнейшей датой в жизни региона: дан старт празднованию 100-летия государственности Удмуртии, которое будет отмечаться в 2020 году. К очередной исторической вехе Республика подойдет с новыми победами и успехами в своем развитии», — считает Юрий Федоров.

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