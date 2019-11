Premier: Mały ZUS-plus pomoże rozwinąć skrzydła małym firmom

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji #MałyZUSPlus »

Jak zaznaczył szef rządu, Mały ZUS plus to rozwiązanie, które ma pomóc zarówno przedsiębiorcom, którzy zaczynają swoją działalność jak i tym, którzy już ją prowadzą. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie do dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie to obejmie firmy, dla których sztywna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne to zbyt duże obciążenie.

Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nie przekraczający 120 tys. zł. Jest to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku. Obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie. Mały ZUS plus będzie rozwiązaniem dobrowolnym.

Chęć korzystania z nowych przepisów będzie można zgłosić do końca stycznia, a nie, jak dotychczas, w ciągu 7 dni od 1 stycznia. Szacowany koszt rozwiązania dla finansów publicznych w pierwszym roku jego obowiązywania to ok. 1,3 mld zł. Tyle pieniędzy zostanie w kieszeniach przedsiębiorców.

Projekt stanowi realizację jednego z punktów exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to także spełnienie zobowiązania z tzw. Piątki na pierwsze 100 dni rządu.

MIL OSI