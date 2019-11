Premier wręczył akty powołania oraz powierzenia obowiązków członkom kierownictwa KPRM

Mateusz Morawiecki podkreślił, że również w tej kadencji będziemy kłaść bardzo duży nacisk na jakość usług publicznych po to, żeby państwo kojarzyło się obywatelom z przyjazną i pomocną organizacją. Praca, którą wykonujecie, jest niezwykle ważna – mówił premier, zwracając się do członków kierownictwa Kancelarii. Jak dodał. „Przypomina ona często maraton, ale daje dużo satysfakcji”. Podczas uroczystości Prezes Rady Ministrów: powierzył Panu Michałowi Dworczykowi wykonywania zadań Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; powołał Pana Łukasza Schreibera na Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów; powołał Pana Krzysztofa Kubowa na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i powierzył mu obowiązki Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów; powierzył Panu Piotrowi Müllerowi dalsze wykonywania zadań Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Prasowego Rządu; powierzył Panu Pawłowi Szrotowi dalsze wykonywanie zadań Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Source: President of Poland in Polish