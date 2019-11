Warszawa: Premier na Global e-Mobility Forum

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd wspiera rozwój tego rynku m.in. poprzez zachęty podatkowe oraz ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednym z obszarów dyskusji była komunikacja publiczna poświęcona korzyściom oraz wyzwaniom związanym z rewolucyjnymi zmianami w transporcie. Uczestnicy spotkania zaprezentowali rozwiązania, które stworzyły warunki rozwoju elektromobilności na różnych rynkach. Polska jest liderem w wielu kwestiach związanych z elektromobilnością. Jesteśmy największym producentem i eksporterem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej – wskazał premier. Jak podkreślił społeczeństwo oczekuje czystego transportu i czystego powietrza. Inicjatywa partnerstwa na rzecz elektromobilności stanowi jeden z głównych obszarów aktywności polskiej Prezydencji w COP24. Jej celem jest zmiana technologiczna i organizacyjna w transporcie, zmierzająca do osiągnięcia zerowego poziomu emisyjności w tym sektorze poprzez produkcję oraz zachęcanie do korzystania z pojazdów o napędzie elektrycznym. W wydarzeniu uczestniczyli również minister klimatu Michał Kurtyka oraz zastępca sekretarza ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu Ovais Sarmad.

Source: President of Poland in Polish