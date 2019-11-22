Встреча с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе встречи глава Российского государства вручил Мехрибан Алиевой государственную награду Российской Федерации – орден Дружбы – за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

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В.Путин: Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать в Москве – уже в том качестве, в котором Вы у нас ещё пока не были – в качестве Первого вице-президента.

Я знаю, что у Вас очень большая, насыщенная программа. Мне Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев докладывал уже о вашей встрече. Знаю, что там было о чём поговорить, имея в виду растущий объём наших торгово-экономических связей, прежде всего. За первые девять месяцев текущего года товарооборот вырос на 26 процентов – это серьёзный показатель.

Мы поддерживаем отношения практически по всем направлениям, на уровне парламентов, общественных организаций. У меня очень добрые, доверительные отношения сложились с Президентом Азербайджана.

Знаю, что Вы завтра с Валентиной Ивановной [Матвиенко] открываете ещё Десятый [российско-азербайджанский] межрегиональный форум. Это, считаю, чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объём нашего взаимодействия идёт как раз на уровне регионов.

Я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли наше предложение и приехали с визитом в Москву.

М.Алиева: Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего, хочу выразить Вам глубокую признательность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Очень рада вновь быть в Москве: Москва для меня – близкий, дорогой город, здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз.

Также хочу выразить Вам благодарность за награждение меня государственной наградой Российской Федерации – орденом Дружбы.

Продолжение следует.

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