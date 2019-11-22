В. Матвиенко: Межпарламентская Ассамблея СНГ стала эффективной структурой на постсоветском пространстве

Source: Russia – Council of the Federation

Главы национальных парламентских делегаций Содружества подвели итоги осенней сессии МПА СНГ.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга по итогам пятидесятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) состоялась пресс-конференция с участием глав национальных делегаций.

«МПА СНГ стала настоящей диалоговой площадкой для парламентариев стран Содружества», — сказала Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга , выступая перед журналистами.

Как подчеркнула глава Совета Федерации, за эти годы сделано очень многое для сближения и гармонизации правового поля стран СНГ в самых разных областях.

Мы разработали более пятисот модельных законов и иных документов, которые активно используются в практической работе парламентов СНГ

«Мы разработали более пятисот модельных законов и иных документов, которые активно используются в практической работе парламентов СНГ. Отлажена система мониторинга выборных кампаний. Многое сделано для улучшения взаимопонимания между странами Содружества и утверждения суверенитета каждого государства в отдельности», — заявила Валентина Матвиенко.

«Сегодня Межпарламентская Ассамблея стала очень эффективной парламентской структурой на постсоветском пространстве», — считает Председатель СФ.

Отвечая на вопрос о предстоящем 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Валентина Матвиенко отметила, что во всех государствах Содружества, в каждом из них, делается очень много по подготовке к празднованию этой даты. «Народы наших стран одержали победу над фашизмом, освободили Европу и мир. Это наше общее наследие, которым мы вместе дорожим».

По словам главы СФ, самая главная задача — уделить внимание каждому ветерану, окружить их вниманием и заботой. Также она назвала важным привести в порядок все памятники, мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны.

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Валентина Матвиенко сообщила, что на пленарном заседании Ассамблеи План мероприятий МПА СНГ, посвященных 75-летию в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, был единогласно поддержан всеми национальными государствами Содружества. «Мы будем вместе принимать участие в выполнении этих мероприятий по случаю святой для нас даты».

По мнению Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича, юбилейная сессия МПА СНГ прошла в конструктивном ключе, высказывались интересные рекомендации. «Прозвучали предложения по унификации и гармонизации национального законодательства с целью создания условий для формирования евразийских транснациональных корпораций».

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин подчеркнул, что МПА СНГ заняла особое место в системе мирового парламентаризма. «Каждое заседание – последовательный шаг на пути интеграции наших стран с целью повышения благосостояния народов».

Заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Аида Касымалиева указала, что в осеннюю сессию приняты важные для этой страны модельные законы по экологии и социальному туризму. Она также подчеркнула, что большое внимание планируется уделить организации и проведению мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный отметила, что Молдова активизирует деятельность в рамках МПА СНГ. Основными направлениями станут укрепление экономического, социального и гуманитарного сотрудничества.

Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев поблагодарил Ассамблею за награждение таджикского поэта Мухаммада Гоиба премией Чингиза Айтматова в области литературы. «Его творчество пронизано идеями гуманизма, патриотизма, уважением к народу».

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева сообщила, что в следующем году в Содружестве будет председательствовать Узбекистан. По ее словам, участие в деятельности МПА СНГ имеет большое значение для Узбекистана, вернувшегося в парламентскую семью.

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