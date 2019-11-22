В Оренбургской области владелец гостиницы приговорен к реальному лишению свободы за смерть троих постояльцев и дачу крупной взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Гайский городской суд Оренбургской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего предпринимателя-владельца гостиницы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В суде установлено, что в ночь с 11 на 12 июня 2018 года трое мужчин, проживавшие в гостинице злоумышленника, получили смертельное отравление окисью углерода в помещении бани, где эксплуатировалась печь с не отвечающими требованиям дымоходом и вентиляцией.

Осознавая негативные для себя последствия указанного происшествия, мужчина решил откупиться, предложив заместителю руководителя следственного органа, в чьем производстве находилось уголовное дело, взятку в размере 700 тыс. рублей.

При передаче денег злоумышленник был задержан правоохранительными органами.

За указанные преступные действия суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил предпринимателя к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 14 млн. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI