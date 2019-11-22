Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Республике Коми о материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета

Прокуратура Республики Коми провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ФГОУ ВПО «Ухтинский государственный университет».

Установлено, что в 2013 году подозреваемый, используя полномочия ректора, действуя от имени университета как единственного участника общества с ограниченной ответственностью, принял решение о продаже 33 % доли уставного капитала общества по номинальной цене в 10 тысяч рублей двум определенным им лицам, тогда как она приобретена обществом по действительной стоимости более 1,9 млн рублей. В том же году новые учредители приняли участие в распределении чистой прибыли Общества, составившей пропорционально их долям более 11,7 млн рублей.

Уголовное дело по указанным фактам возбуждено на основании постановления прокурора республики, подготовленного по результатам проверки, проведенной совместно с УФСБ России по Республике Коми.

Кроме того, региональным УФСБ установлено, что в 2012-2013 годах подозреваемый получил от двух предпринимателей, выполнявших строительные работы по контрактам в пользу университета, 8,5 млн рублей. В отношении обоих взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Следственными органами в отношении бывшего ректора ФГОУ ВПО «Ухтинский государственный университет» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

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