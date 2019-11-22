В Россию из Польши экстрадирован бывший владелец и глава строительной корпорации НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве на сумму почти 17 млрд рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в 2011 году Черняков в рамках исполнения ранее подписанного инвестиционного контракта заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии Дзюдо России между администрацией городского округа Звенигород Московской области и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Черняков получил более 28 млн рублей на расчетный счет ООО «НПО Космос». При этом строительство не завершил и подделал акты о приемке выполненных работ. Полученные же средства он похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Также в период с 2011 по 2012 годы Черняков похитил денежные средства АКБ «Банк Москвы» на общую сумму 14 млрд рублей. Эти деньги были выделены компании ООО «НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта.

Кроме того, в период с 2013 по 2014 годы Черняков не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам. Общая сумма долга превышала 183 млн рублей. Причем в этот же период бывший руководитель НПО «Космос» похитил со счетов возглавляемой им организации более 2 млрд 885 млн рублей и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий, якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

Поскольку Черняков скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В декабре 2017 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запросы о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Польша и предоставлением с российской стороны в компетентные польские органы значительного объема материалов, подтверждающих вину Чернякова в совершенных преступлениях, в ноябре 2019 года удалось добиться окончательного решения о его выдаче в Российскую Федерацию.

В сопровождении спецконвоя Андрей Черняков будет доставлен в Москву.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI