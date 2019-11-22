В. Рязанский: Необходимо постепенно решить проблему перевода орфанных заболеваний на федеральное финансирование

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области провел заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ. Темой мероприятия стали «Законодательные инициативы по повышению качества, доступности медицинской помощи и регулированию обращения лекарственных препаратов для больных с редкими (орфанными) заболеваниями».

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Валерий Рязанский

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Сенатор отметил, что необходимо постепенно решить проблему перевода орфанных заболеваний на федеральное финансирование. «Главная причина этого – в том, что регионы просто не справляются с задачей финансирования приобретения лекарственных препаратов».

Валерий Рязанский сообщил, что практика, сложившаяся по пяти видам орфанных заболеваний, которые уже финансируются в этом году, показала, что получен экономический эффект. «По итогам девяти месяцев достигнута достаточно существенная экономия бюджетных ресурсов – порядка 650 миллионов рублей. Оптовые закупки дают значительную экономию, что позволит приобретать больше лекарственных препаратов».

Парламентарий добавил, что удалось решить вопрос еще по двум орфанным заболеваниям, на лечение которых запланировано выделение 2 млрд руб. «Сегодня внесен в Государственную Думу проект федерального закона, которым расширяется перечень орфанных заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень», — сказал сенатор.

Сегодня внесен в Государственную Думу проект федерального закона, которым расширяется перечень орфанных заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень

«Таким образом, мы уже семь видов орфанных заболеваний переводим на федеральное финансирование с первого января 2020 года – при условии, если за оставшееся в ноябре и декабре время законопроект будет принят», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на заседании, предложила создать федеральный ресурсный центр орфанных заболеваний для организации качественной консультационной помощи. «Это может стать очень хорошим подспорьем для родителей и детей с орфанными заболеваниями».

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Председатель Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике Виталий Омельяновский в своем выступлении отметил, что расширение диалога и переговорного процесса между индустрией, регулирующими органами и экспертной организацией, отвечающей за оценку технологий здравоохранения, посредством совместных научных консультаций и переговоров по цене обеспечит принятие объективных и взвешенных решений по вопросам организации оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентам с редкими заболеваниями.

В ходе мероприятия выступили заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Ольга Константинова, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, главный генетик Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Куцев и др.

По итогам Экспертного совета принят ряд предложений, которые будут направлены Правительству РФ, Министерству здравоохранения РФ и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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