Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1322.11.2019 15:30

Завершена заправка корабля «Прогресс МС-13»

На космодроме Байконур специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли продолжают плановую подготовку грузового корабля «Прогресс МС-13» к запуску по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции.

В соответствии с графиком работ после завершения заправочных операций корабль доставили в монтажно-испытательный корпус и установили в динамический стенд для выполнения заключительных этапов предполетной подготовки, а также доукладки свежих продуктов и бортовой документации в грузовой отсек.

Корабль доставит на станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы «Родник» и стандартные рационы питания. Кроме того, экипаж получит новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для сохранения физической формы экипажа в условиях невесомости.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» запланирован на 1 декабря 2019 года с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур. Стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента Международной космической станции — через два дня после старта, 3 декабря 2019 года.

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