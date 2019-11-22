Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на тему «О создании условий для увеличения количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования».

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области провел совещание на тему «О создании условий для увеличения количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования».

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Сенатор напомнил, что рабочая группа создана по итогам состоявшегося в ноябре 2018 года «круглого стола» на тему «О мерах по увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования».

«Необходим постоянный мониторинг принятых рекомендаций, а также комплекса вопросов, касающихся качества жизни и обучения иностранных студентов», — отметил сенатор.

Говоря о реализации федерального проекта «Экспорт образования» в рамках национального проекта «Образование», Виктор Кресс указал, что создание благоприятных условий для экспорта образовательных услуг, увеличения контингента иностранных студентов становится важным показателем успешности деятельности отечественных вузов.

Cоздание благоприятных условий для экспорта образовательных услуг, увеличения контингента иностранных студентов становится важным показателем успешности деятельности отечественных вузов

Сенатор обратил отдельное внимание на вопросы получения высшего образования в вузах страны для соотечественников и выходцев из стран ближнего зарубежья. Он также подчеркнул, что высшие учебные заведения играют большую роль в социально-экономическом и культурном развитии регионов, повышении их привлекательности для иностранных студентов, а также продвижении положительного имиджа России.

Участники обсудили вопросы миграционно-визовой политики, транспортного сообщения российских городов с зарубежными странами, медицинского обслуживания, обеспечения учебной литературой, модернизации материально-технической базы вузов и другие.

Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Кресс

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Владимир Бекетов и Ольга Хохлова

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Виктор Смирнов и Владимир Бекетов

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области члены Комитета СФ Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области и Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области представители Министерства науки и высшего образования РФ, заместитель начальника Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Ольга Филонова, врио начальника Управления разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Яна Лапина, директор Главэкспертцентра Вера Скоробогатова, ректор РГГУ Александр Безбородов, руководитель учебно-научного центра «Организация и технология высшего профессионального образования» Томского государственного университета Юрий Похолков, руководители вузов, эксперты.

Подводя итоги обсуждения, Виктор Кресс отметил, что прозвучавшие предложения будут систематизированы и учтены в дальнейшей деятельности рабочей группы.

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