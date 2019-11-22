Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#КРК СТК22.11.2019 17:55

НТС по итогам эскизного проектирования КРК СТК

В Москве прошло совместное заседание Президиума Научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос» и Бюро Совета Российской академии наук по космосу. Его темой стало обсуждение результатов эскизного проектирования космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (СТК) для выполнения программ изучения и освоения объектов Солнечной системы, околоземного пространства, Луны и осуществления запусков космических аппаратов.

Президиум Совета составили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, президент Российской академии наук Александр Сергеев и председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

С основополагающим докладом заседания выступил генеральный директор РКК «Энергия» Николай Севастьянов, в котором им были представлены основные аспекты и параметры, принимаемые при создании космического ракетного комплекса (КРК) сверхтяжелого класса (СТК).

Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов более подробно остановился на техническом и технологическом обеспечениях при разработке и производстве ракеты-носителя СТК, дав пояснения и обоснования выбранной конструкции и используемым решениям.

В дополнение обсуждения со своими докладами выступили заместитель генерального директора ЦЭНКИ Николай Трифонов (аспекты разработки наземной инфраструктуры для КРК СТК), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович (представление научной программы для создаваемого КРК СТК), генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков, первый заместитель генерального директора НПО Техномаш Анатолий Кузин (вопросы технологической готовности промышленности для создания КРК СТК) и советник генерального директора Организации «Агат» Сергей Борисов (вопросы технико-экономического обоснования работ по КРК СТК).

В заключении оценку проекту дал генеральный конструктор космических ракетных комплексов Госкорпорации «Роскосмос» Александр Медведев.

MIL OSI