Н. Журавлев: Между Советом Федерации и Федеральной налоговой службой налажено тесное взаимодействие

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании коллегии ФНС.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в заседании коллегии Федеральной налоговой службы.

Сенатор приветствовал сотрудников ФНС от имени Председателя СФ Валентины Матвиенко и поздравил их с профессиональным праздником.

В своем выступлении Николай Журавлев отметил, что между Советом Федерации и Федеральной налоговой службой налажено тесное взаимодействие. «Отдельная благодарность руководству службы за оперативное реагирование на наши обращения и предложения».

Смотрите также

Сенатор напомнил, что в начале 2019 года глава ФНС Михаил Мишустин выступил в СФ в рамках «правительственного часа» по вопросу «Инновационные инструменты администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований». Эта тема очень важна для регионов, подчеркнул парламентарий.

Предстоит работа над законопроектами о разграничении понятий движимого и недвижимого имущества, над процедурами кадастрирования в целях актуализации налоговой базы

«Наша совместная работа в первую очередь связана с законотворчеством. Предстоит работа над проектами ряда федеральных законов. Это закон о самозанятых гражданах – мы распространяем режим со следующего года на регионы-доноры и регионы, в состав которых входят города-миллионники. А с середины 2020 года планируем распространить его на территорию всей страны».

«Еще один законопроект предусматривает налоговые льготы по НДС и НДФЛ для золотовалютных слитков, вложение средств в которые способствует дедолларизации экономики. Также предстоит работа над законопроектами о разграничении понятий движимого и недвижимого имущества, над процедурами кадастрирования в целях актуализации налоговой базы, дальнейшим развитии законодательства о ККТ, в сфере финансовых рынков, системы маркировки товаров», — сказал сенатор.

Николай Журавлев отметил, что в фокусе внимания Совета Федерации в 2020 году будут в том числе такие вопросы как налоговая и административная нагрузка на субъекты малого и среднего предпринимательства, противодействие дроблению бизнеса для ухода от налогов, эффективность налоговых проверок в субъектах, льготирование валютной переоценки.

MIL OSI